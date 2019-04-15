Нурмагомедов назвал условия боя-реванша с Макгрегором

Команда борца Конора Макгрегора может рассчитывать на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, если ирландец «что-нибудь выиграет». Так российский борец написал в соцсети.

Макгрегор засомневался в том, что Нурмагомедов — лучший в борьбе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и опубликовал об этом пост в Twitter.

«Мы сильно переоценили его борьбу. Реванш все покажет», — цитирует ирландца Lenta.ru.

Нурмагомедов не оставил критику незамеченной и оставил под постом свой комментарий.

«Сначала тебе нужно что-то выиграть, и тогда мы поговорим о реванше», — написал он.

Последняя победа Макгрегора была в ноябре 2016 года. Всего в его активе 21 победа. Поражение от Нурмагомедова в октябре 2018 года стало четвертым в его карьере. Россиянин не проигрывал ни разу. В его копилке серия из 27 побед.

Ранее Хабиб отказался от боя-реванша с Макгрегором, несмотря на то, что за это предлагали 15 млн долларов.