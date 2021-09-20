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О внебрачной дочери от миллионера рассказала в ТВ-программе Наташа Королева

Певица Наташа Королева в программе «Секрет на миллион» на НТВ поделилась шокирующей новостью о том, что у нее есть двухлетняя дочь.

Певица Наташа Королева
Певица Наташа Королева
https://www.instagram.com/koroleva__star/

Девочка родилась от суррогатной матери, рассказала певица. Для зачатия была использована яйцеклетка, которую Королева подарила своему приятелю нетрадиционной ориентации.

В благодарность он передал ей 50 биткоинов (в настоящее время эта сумма эквивалентна 175 млн рублей), сообщает «Комсомольская правда».

Девочка растет в США, виделась Королева с ней дважды. По ее мнению, они очень похожи. Пока девочка не знает, кто ее мама. Эта информация станет доступной после достижения ею 16 лет.

Пользователи соцсетей гадают, кем может быть богатый мужчина, являющийся приятелем Королевой и отцом ребенка, пишет «Росбалт».

В браке с Тарзаном (Сергей Глушко) Королева воспитывает сына Архипа. Молодому человеку исполнилось 19 лет.

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