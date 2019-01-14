Объявлена официальная дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

В этом ролике члены семьи Старков находят собственные статуи в семейном склепе, пишет «Сноб».
Напомним, что HBO начал работу над сезоном в октябре 2017 года. Для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» планируют снять несколько вариантов последней серии. Съемки сезона заняли у авторов больше времени, чем работа над предыдущими двумя вместе взятыми. Всего намечено шесть эпизодов по полтора часа.
Съемки сезона завершились 6 июля 2018 года.
Ранее создатели сериала «Игра престолов» сообщили, что в заключительном сезоне шоу погибнут многие полюбившиеся зрителям герои.