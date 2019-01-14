Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт
38

Объявлена официальная дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO объявил дату выхода восьмого (последнего) сезона сериала «Игра престолов». Он стартует 14 апреля 2019 года. Эту информацию телеканал обнародовал в официальном тизере.

Кадр из сериала "Игра престолов".
Кадр из сериала "Игра престолов".
Открытые источники.

В этом ролике члены семьи Старков находят собственные статуи в семейном склепе, пишет «Сноб».

Напомним, что HBO начал работу над сезоном в октябре 2017 года. Для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» планируют снять несколько вариантов последней серии. Съемки сезона заняли у авторов больше времени, чем работа над предыдущими двумя вместе взятыми. Всего намечено шесть эпизодов по полтора часа.

Съемки сезона завершились 6 июля 2018 года.

Ранее создатели сериала «Игра престолов» сообщили, что в заключительном сезоне шоу погибнут многие полюбившиеся зрителям герои.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость