Обвинившая юмориста в изнасиловании студентка не прошла проверку на «детекторе лжи»

Проверку студентка проходила в рамках шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Казалось, она очень уверенно отвечала на все вопросы эксперта, в частности, что юморист принуждал ее лечь в постель, а после изнасиловал и избил.
Результаты проверки на полиграфе были обнародованы в студии телешоу. Они показали, что студентка лжет и никакого насилия в отношении нее не было. А холодный расчет эксперт увидел достаточно явно. Так, он отметил прекрасное умение Елизаветы контролировать свои эмоции.
Реакция студентки была чудовищной — она стала истерить так, что ведущий Андрей Малахов попросил подружку героини увести ее подальше из студии.
«Он все купил!» — кричала студентка, топая ногами и круша все на своем пути за кулисами.
Сам юморист полиграф проходить отказался. Артист «Кривого зеркала» заявил, что сам прекрасно все о себе знает и не верит «этим железякам», пишет News.ru.
Его поддерживал певец Богдан Титомир, который в свое время попал точно с такую же ситуацию. Женщина, с которой у артиста даже не было связи, обвинила его в изнасиловании и избиении.
Гости студии были уверены — девушка вызвалась на публичный позор только ради известности и финансовой заинтересованности.