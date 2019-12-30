Охлобыстин извинился перед проститутками за критику бывшей звезды «Дома-2»

Ранее Охлобыстин назвал телеведущую «еще одной проституткой» за ее призыв «не рожать рабов государству».
«Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира», — написал Иван Охлобыстин в своем профиле в соцсети «ВКонтакте», отметив, что Водонаева не проститутка.
В предыдущем посте актер заявил, что нужно ограждать россиян «от дам с пониженной социальной ответственностью», пишет Nation News. Ранее в ответ на оскорбления Охлобыстина Водонаева опубликовала пост в Instagram, где назвала актера типичным быдлом, пишет ura.ru.
«Вместо того, чтобы писать про проституток, воспользовались бы лучше мозгом по его прямому назначению», — написала бывшая звезда «Дома-2» Водонаева.