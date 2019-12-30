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Охлобыстин извинился перед проститутками за критику бывшей звезды «Дома-2»

Актер и многодетный отец Иван Охлобыстин извинился перед проститутками за то, что причислил к их рядам телеведущую Алену Водонаеву (экс-участница телестройки «Дом-2»).

Иван Охлобыстин.
Иван Охлобыстин.
vk.com

Ранее Охлобыстин назвал телеведущую «еще одной проституткой» за ее призыв «не рожать рабов государству».

«Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира», — написал Иван Охлобыстин в своем профиле в соцсети «ВКонтакте», отметив, что Водонаева не проститутка.

В предыдущем посте актер заявил, что нужно ограждать россиян «от дам с пониженной социальной ответственностью», пишет Nation News. Ранее в ответ на оскорбления Охлобыстина Водонаева опубликовала пост в Instagram, где назвала актера типичным быдлом, пишет ura.ru.

«Вместо того, чтобы писать про проституток, воспользовались бы лучше мозгом по его прямому назначению», — написала бывшая звезда «Дома-2» Водонаева.

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