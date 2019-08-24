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Ольга Бузова хвастает, что у нее просят паспорт при покупке алкоголя

Телеведущая и певица Ольга Бузова продемонстрировала миру свой стальной пресс. Она написала в Instagram, что тренируется с 13 лет и поэтому у нее до сих пор просят паспорт, когда она хочет купить бутылочку вина.

Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года.
Ольга Бузова на Сейшельских островах. Май 2018 года.
www.instagram.com/buzova86

Бузова написала поклонникам, что начинала тренироваться по кассетам с Синди Кроуфорт, потому что ее родители не могли оплачивать спортзал.

«А я уже в 13 лет хотела иметь подтянутую фигурку. Сейчас мне 33, но регулярные тренировки, правильное питание и уходы дают такой результат, что в поездках у меня спрашивают паспорт, когда я хочу купить бутылочку вина», — пишет Оля.

Впрочем в комментариях ей сообщили, что она выглядит на свой возраст и ее не спутаешь с подростком. «Целлюлит, который пытаются скрыть при помощи фотошопа, выдаёт тот факт, что никого спорта нет в ее жизни. Только вечно втягивание живота и перегибания спины, вот все способности», — делятся подписчики.

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