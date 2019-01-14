Ольга Бузова потроллила своих бывших откровенным снимком из душа

За семь часов этот снимок собрал уже более 300 тысяч лайков. Но комментаторы разделились в своих оценках Бузовой. Многим откровенный образ звезды понравился, другие отзываются негативно.
Ольга Бузова на Мальдивах. Январь 2019 года.
Снимком в одних трусиках и хештэгом #бывшихнаигнор отметилась Ольга Бузова в Instagram. Это обращение к своим бывшим мужчинам телеведущая и певица опубликовала на Мальдивах, куда уехала отдыхать после новогодних каникул.
За семь часов этот снимок собрал уже более 300 тысяч лайков. Но комментаторы разделились в своих оценках Бузовой. Многим откровенный образ звезды понравился, другие отзываются негативно.
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