«Оля, ты огонь!»: Собчак показала пародию на актерский талант Ольги Бузовой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в свойственной язвительной манере высмеяла появление коллеги по цеху Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин».

Собчак предстала в образе Бузовой-актрисы на «секретной репетиции» спектакля.

В сценке, показанной в рамках Youtube-шоу «Осторожно, новости», Собчак изображает Бузову сидящей в клетке. Режиссер просит ее сыграть «огонь на заводе», тушить который отправляется сам Сталин.

«Оля, ты огонь на заводе! Сталин хочет тебя потушить, но ты огонь страсти, который разгорается в его душе», — кричит режиссер.

Ольга Бузова. instagram.com/buzova86

После этого Собчак в образе Бузовой исполняет песню о Сталине на мотив «Мало половин».

Чем вызвана такая реакция

Собчак также прокомментировала гонорар, который получила Бузова за участие в постановке. Согласно опубликованным в СМИ документам, экс-ведущая «Дома-2» получит за репетиции и два выхода на сцену 446 тыс. рублей.

По словам Собчак, «даже звездный состав «Гоголь-центра» получает за выход на сцену от 40 до 60 тысяч рублей.

Накануне состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». В Сеть попали фрагменты выступления Ольги Бузовой, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.