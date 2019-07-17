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Оперная дива Анна Нетребко в мини-юбке взобралась на стол и попала под шквал критики

47-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Instagram провокационное видео, как она поздравляла своего хорошего друга с выходом на пенсию. Пользователи неоднозначно оценили ее поступок.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

В Сеть артистка выложила кадры с празднования, на которых она взобралась на стол в мини-юбке и на шпильках, чтобы развлечь гостей и порадовать «виновника торжества».

«Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост. Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет. Искренне любящий музыку и артистов. Спасибо за все. Мы тебя любим!», — написала Анна на своей странице.

Хотя у гостей банкета поступок Нетребко вызвал восторг, не все поклонники оценили его. Некоторые фолловеры певицы в инстаграме осудили ее поведение.

«Господь не одобряет, когда ногами на стол, где пища стоит», «А разве можно ходить по столу в обуви, где лежит еда? По крайней мере, неуважение к людям и еде», «Отвратительно. Неуважение к публике, очень низко», «Колхоз», — пристыдили Анну недовольные.

Сама Нетребко отреагировала на критику с юмором и парировала: «Господь пищу уже убрал оттуда. Там только пустые стаканы».

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