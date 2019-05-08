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Опубликовано видео с первой репетиции Лазарева на Евровидении

В сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.

Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев.
www.instagram.com/lazarev8327

На опубликованном отрывке выступления видна установленная в темноте платформа. На ней восемь зеркал, в которых отражается певец.

Зеркала послужат экраном для различных спецэффектов, пишет РИА Новости.

«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!» — написал артист в Instagram.

«Круто, очень круто! Думаю Сережа победит», «Привет Сергей. Мы в Германии тоже болеем за тебя. Удачи тебе», — пишут комментаторы.

Номер не дублирует клип на песню Scream, в котором показана история принца и принцессы, спасающих друг друга от демонов, отмечает mail.ru.

Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Сергей Лазарев начнет выступление в полуфинале 16 мая.

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