Что такое Остров кукол и почему он пугает и притягивает людей со всего света — жуткие фотографии

В 2001 году в мексиканском канале нашли тело отшельника Джулиана Сантана Баррера. Общественность всколыхнули подробности жизни мужчины. Что это за история и почему в место обитания мексиканца теперь приезжают люди со всего мира — в материале altapress.ru.

Неравнодушный отшельник

Во все времена Мексика имела сомнительные отношения с порядком — считается, что это страна бунтарства и анархии. Среди притонов и борделей в середине XX века блуждал мужчина по имени Джулиан Сантана Баррер. Он был глубоко верующим человеком, его взгляды на жизнь отличались от типичного мексиканского мировоззрения того времени.

Постепенно Джулиан начал отдаляться от общества, стал часто рыбачить на одном из каналов подальше от центра Мехико. Там крайне редко можно было заметить след человека. Это нравилось мизантропу, потому что он не боялся одиночества. Но, как мы пойдем дальше, боялся смерти.

На одной из рыбалок улов шел довольно плохо. Всю рыбу распугало тело маленькой девочки, бездыханно проплывающее мимо лодки Баррера. Он сообщил о находке полиции, которая замяла дело и не стала придавать значение очередному трупу в Мехико.

Джулиан не просто не смог справиться с увиденным, он оскорбился этим равнодушием к смерти ребенка. Отшельник решил переселиться на остров Исла-де-лас-Мунекас — место трагедии и будущий склад страшных марионеток.

Остров кукол Пользователи Tripadvisor

Помешательство

Остров кукол появился случайно. Дело в том, что полиция оставила на месте происшествия улику — марионетку. Джулиан, как новый и единственный житель острова, быстро присвоил ее в память о погибшей.

По легенде, дух ребенка преследовал мексиканца и просил вернуть куклу на место. Старик ничего не делал с игрушкой, но девочка приходила к нему во снах и сильно мучила. Джулиан придумал откупиться от духа новой куклой, но это не помогло.

Спустя время "психоз" зажил самостоятельно, голоса заставляли Баррера постоянно носить духу новые куклы.

Некоторые местные жители, узнав о Джулиане, стали приносить ему ненужные детские игрушки. А сам он искал кукол на свалке.

Но хуже всего то, что мексиканец зачем-то уродовал марионеток. Говорят, что так он делал жертвоприношения. Джулиан облагораживал остров многогранно: прибивал кукол гвоздями к заборам, подвешивал за шею на ветви деревьев и просто рассаживал их так, чтобы остров выглядел как ад на земле.

Религиозный фанатик свято верил, что смерть утопленницы имеет мистическое значение. Так появилось одно из самых страшных мест на планете - Остров кукол.

Остров кукол Пользователи Tripadvisor

Роковое совпадение

Говорят, что в 2001 году его тело обнаружили в том же канале, где когда-то он нашел девочку.

Смотрителем Острова кукол в итоге стал племянник мужчины Анастасио Сантана. Именно он сделал Остров кукол местом для туристов.

Но далеко не все решаются на него даже ступить. Местные жители называют остров проклятым. По некоторым городским байкам, ночью куклы двигают своими изуродованными руками и ногами.

Сейчас Остров кукол доступен любому, единственная сложность в передвижении. Туда можно добраться лишь на лодке. Туристы нередко оставляют на острове сувениры в виде кукол и денег.

Остров кукол Пользователи Tripadvisor

Что говорят туристы, побывавшие на Острове кукол

«Остров покрыт сотнями старых, разлагающихся кукол, свисающих с деревьев и зданий. История острова такова: человек по имени Джулиан Сантана Баррер начал собирать и выставлять куклы, чтобы почтить дух молодой девушки, которая утонула неподалеку. Некоторые считают, что в куклах обитают привидения, что добавляет острову загадочной и жуткой атмосферы. Он стал популярным местом для любителей острых ощущений и тех, кто заинтригован жутким», — написал неизвестный. «Для любителей фильмов ужасов это настоящее удовольствие! На остров мертвых кукол можно попасть через каналы Сочимилько, где вы плывете несколько минут, пока не начнете видеть ужасных кукол, свисающих с деревьев», — рассказал турист Клейсон в Google Maps. «Это маленькое место с богатой историей, я бы рекомендовал пойти туда ночью, потому что там страшно», — поделился мнением турист Эндрюс. «Прежде чем прийти сюда, будьте осторожны, так как вас могут завести на фальшивый кукольный остров. Фальшивый остров находится ближе, лодочник хочет скорее вернуться домой. Стремитесь к настоящему Кукольному острову», — предупредил турист Ра.

Елизавета Лемешкина

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