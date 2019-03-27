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Откровенно: Вера Брежнева рассказала о пластике на лице и груди

Певица Вера Брежнева решила доказать, что ее красота натуральная. И показала фотоколлаж из снимков с разницей примерно в 16 лет.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

«Не помню точно, но на первом фото мне 16−17 лет, второе фото 2015-го года, а значит, мне 33. Когда еще только начинали делать все эти уколы и так далее, и я не успела на тот момент ничего попробовать», — рассказала артистка.

Певица поделилась секретами красоты: «Единственное, что делала с лицом, — уход у косметолога, кислотные пилинги, мезотерапия витаминным составом», пишет mail.ru.

Певица попросила поклонников обратить внимание на форму носа. «Видите? Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось. А вот над волосами пришлось поработать».

Брежнева призналась, что одну операцию ей все-таки пришлось сделать: «Лазерная коррекция зрения избавила меня от очков», пишет 7 дней.

Однако поклонников больше заинтересовал вопрос по поводу груди — не делала ли она операцию?

«Нет, это все бюстгальтеры», — парировала певица.

«Вы большая молодец, и, думаю, сильная женщина. Желаю Вам как можно меньше бед и невзгод на пути, только радости, успехов и процветания», — написал один из комментаторов.

Не так давно Вера давала концерт в Барнауле. Поклонники были в восторге от выступления певицы.

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