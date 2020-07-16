«Папина дочка» попросила Авербуха построить для них новый особняк

О планах пары рассказала ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина.
«Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова, то Илья Авербух еще лет десять жил бы в старом доме», — приводит ее слова KP.RU.
Новый особняк Авербух построит также на берегу водохранилища.
Роман между Авербухов и 25-летней Арзамасовой начался восемь лет назад. На тот момент фигурист побоялся, что его осудит общественность за роман с несовершеннолетней. Пара долго скрывала связь, пока их не засняли за милой беседой на одной из террас, пишет News.ru.
После этого фигурист, который старше своей пассии на 21 год, перестал скрывать отношения с Арзамасовой.
В сериале «Папины дочки» Арзамасова играла самую умную — Галину Сергеевну.