Пародист Галкин признался, зачем он шутит над Путиным

Комик и пародист Максим Галкин в интервью журналистке Ирине Шихман на Youtube заявил, что никогда не ограничивал себя рамками дозволенного в выступлениях перед первыми лицами государства и не боялся шутить про них. И пока будет продолжать это делать — ведь это востребовано.

Галкин сказал, что не боится шутить про Владимира Путина, Нурсултана Назарбаев и Александра Лукашенко в то время, как они сидят на его концертах в первых зрительских рядах.

И по словам артиста, за всю жизнь его ни разу не ограничивали в темах выступлений. Кажется, на этот раз он не шутил. Или???

Пока ситуация остается такой, он будет продолжать шутить, в том числе на политические темы, продолжил Галкин. Ведь в сердцах телезрителей «горькая правда» находит наибольший отклик.

Галкин не понимает страха, возникающего у молодых артистов перед шутками о важных государственных персонах. Он привел в пример слова стендап-комика Нурлана Сабурова — у Галкина они вызвали удивление.

Казахстанский юморист недавно рассказал, что пока боится выступать на публике с шутками о Назарбаеве — но постепенно пытается побороть свой страх.

Кстати, Галкин в этом же интервью сказал, что в 2018 году публично призвал москвичей голосовать за мэра Москвы Сергея Собянина. Но если бы выборы прошли нынешней осенью — после того, как в Москве разогнали мирные акции граждан в защиту независимых кандидатов в депутаты — не стал бы этого делать. Конечно же, не стал бы.