Фотография в шапке-ушанке со звездой супруги владельца российских бюро ритуальных услуг Олега Шелягова, размещенная на ее страничке в Instagram, собрала более 10 тыс. лайков. Подписчики Виктории Шеляговой в восторге как от шапки, так и от самой дамы. «Шикарная женщина», — пишут они. Наблюдатели полагают — дама вывела ушанку в тренды. И ведь с модами такое бывает.

На фото видно, что столичная светская львица Виктория Шелягова (весьма известная московской тусовке) позирует в ярко-синей шапке-ушанке возле Красной площади в Москве, рассказывает 24СМИ.

Виктория — почти золушка: она приехала в Москву из Питера, попалась на глаза бизнесмену (владельцу похоронных контор) Олегу Шялягову, после чего ее жизнь волшебным образом изменилась. Сейчас ее называют иконой стиля — впрочем, чего только о ней не пишут.

Как вам, например, такое?

Виктория Шелягова меняет испанские пляжи на морось Лондона, итальянские бутики Dolce&Gabbana на прогулки по солнечному Монако с подругой Яной Рудковской, — пишет о ней Hollywoodlifenews.

Кстати, Яна Рудковская детство провела в Барнауле. Но мы здесь не о ней.

Новый образ Виктории в синей ушанке со звездой, серпом и молотом собрал более 10 тыс. лайков. Поклонники в восторге от необычного оформления классического головного убора. И обещают этой зимой тоже его носить, сочетая с современной одеждой.

«Круто! Стильно!»… «О! Как раз видела на сайте такую, пойду-ка закажу», «Наконец-то мода на русские шапки! Поддержу вас этой зимой!»… «Виктория, а вы знаете, что вы диктуете моду?»

И вот главное: «Патриотично, практично, гламурно и женственно — и все трэнды». Орфографию комментаторов мы сохраняем, уж простите.