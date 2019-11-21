Павел Дуров призвал обезопасить себя и удалить WhatsApp

В своем Telegram-канале Павел написал, что приложение используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру. По его мнению, проблема в политике Facebook, которой и принадлежит WhatsApp.

Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с подобными уязвимостями. Однако он сомневается, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.

«Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе», — отмечает Дуров.

Создатель Telegram призвал удалить WhatsApp, чтобы пользователи не подвергали себя опасности.