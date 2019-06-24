Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников. Комментаторы заметили, что девочка очень похожа на папу — хоккеиста Ивана Телегина.

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.

До недавних пор певица предпочитала не показывать дочь в сети, пишет портал «7 Дней». Впервые она поделилась снимком с Таисией после того как журналисты тайно запечатлели их во время хоккейного матча ЦСКА, куда они пришли поболеть за Ивана Телегина.

Ранее Пелагея рассказывала, что Таисия — папина дочка. По её мнению, она очень похожа на своего отца в детстве.

Пелагея официально стала женой Телегина в июне 2016 года. Ради певицы спортсмен ушел из семьи, где у него подрастала маленькая дочь.