28 сентября
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Перья, колготки и восстание из гроба— altapress.ru вспоминает шокирующие и эпатажные выходки Бориса Моисеева

Борис Моисеев скончался на 69 году жизни 27 сентября. Многим он запомнился своими яркими образами и эпатажными выходками — надевал колготки, носил платья и совершил каминг-аут. Altapress.ru решил вспомнить выступления артиста, которые шокировали многих.

Борис Моисеев.
Борис Моисеев.
trinixy.ru.
1
«Дитя порока»

Клип «Дитя порока» поразил многих провокационным текстом, в котором Моисеев обещает «прокусить мочку уха», «слизнуть кровь», чтобы «стон обжег вены».

Но больше всего шокировал его образ на сцене. Артист вышел в фиолетовом парике, черном пиджаке с перьями и в трусах.

2
Спектакль на Бродвее

Артист не только исполнял яркие роли, но и сам ставил спектакли. В 1996 году он выпустил «Падшего ангела» — историю чувств, как он сам называл.

В 1998 году спектакль показали на Бродвее в театре «Beacon Theatre».

3
Колготки до Леди Гаги

В дальнейшем зрители увидели множество сценических образов Моисеева.

На одном из концертов артист исполнил песню «Королевство любви» в колготках, длинной серебристой мантии и накидке из розовых перьев.

4
Восстание из гроба

В самом начале клипа «Эгоист» артист лежит в гробу в окружении свечей. А потом появляется в золотом корсете, синих колготках и павлиньих перьях.

5
Каминг-аут

Борис Моисеев стал одним из первых певцов в России, соверших каминг-аут. Однако позже он отрицал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Также артист был против «моды на геев»:

«Когда люди красят губы и переодеваются в женское белье, это пошло и противно. На сцене актер и художник может воплощать свои образы, но зачем же все мешать в одну кучу. Надо уметь отделять мух от котлет».

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