Перья, колготки и восстание из гроба— altapress.ru вспоминает шокирующие и эпатажные выходки Бориса Моисеева

Клип «Дитя порока» поразил многих провокационным текстом, в котором Моисеев обещает «прокусить мочку уха», «слизнуть кровь», чтобы «стон обжег вены».
Но больше всего шокировал его образ на сцене. Артист вышел в фиолетовом парике, черном пиджаке с перьями и в трусах.
Артист не только исполнял яркие роли, но и сам ставил спектакли. В 1996 году он выпустил «Падшего ангела» — историю чувств, как он сам называл.
В 1998 году спектакль показали на Бродвее в театре «Beacon Theatre».
В дальнейшем зрители увидели множество сценических образов Моисеева.
На одном из концертов артист исполнил песню «Королевство любви» в колготках, длинной серебристой мантии и накидке из розовых перьев.
В самом начале клипа «Эгоист» артист лежит в гробу в окружении свечей. А потом появляется в золотом корсете, синих колготках и павлиньих перьях.
Борис Моисеев стал одним из первых певцов в России, соверших каминг-аут. Однако позже он отрицал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Также артист был против «моды на геев»:
«Когда люди красят губы и переодеваются в женское белье, это пошло и противно. На сцене актер и художник может воплощать свои образы, но зачем же все мешать в одну кучу. Надо уметь отделять мух от котлет».