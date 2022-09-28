Перья, колготки и восстание из гроба— altapress.ru вспоминает шокирующие и эпатажные выходки Бориса Моисеева

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Спектакль на Бродвее

Артист не только исполнял яркие роли, но и сам ставил спектакли. В 1996 году он выпустил «Падшего ангела» — историю чувств, как он сам называл.

В 1998 году спектакль показали на Бродвее в театре «Beacon Theatre».