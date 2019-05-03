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Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Российский юморист Евгений Петросян решил покинуть страну, чтобы отдохнуть от нападок СМИ. Об этом он написал в своем Instagram.

Евгений Петросян.
Евгений Петросян.
instagram.com/petrosyanevgeny

Артист опубликовал фото из аэропорта Шереметьево. «Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака „небылиц в лицах“», — написал Петросян.

Он отметил, что эта «атака» вновь останется безнаказанной. Куда именно полетел, Петросян не сказал.

В комментариях поклонники поддержали артиста. «Ваганыч, улыбайтесь! Ноль внимания, чихайте на все! Счастливо приземлиться»,"Как же Вы мне нравитесь. Всегда стараетесь улыбаться и так хорошо одеваетесь, мне кажется, нынешней молодежи надо брать с Вас пример, как выглядеть стильно!", «Мы Вас обожаем! И пусть все треснут от злости», «Счастливого пути… не обращайте внимания. Всегда найдётся человек который может лесть куда ему не следует. Здоровья вам».

Напомним, слухи вокруг Евгения Петросяна стали возникать из-за развода с Еленой Степаненко.

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