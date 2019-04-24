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Певец Виктор Салтыков рассказал в программе Елены Малышевой, как лечится сексом

61-летний певец Виктор Салтыков признался в программе «Жить здорово!» Елены Малышевой в том, что лечится сексом от проблем с артериальным давлением, пишет Teleprogramma.pro.

Виктор Салтыков.
Виктор Салтыков.
wikipedia.org.

Солист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб» узнал о своей гипертонии несколько лет назад. Никаких симптомов он не чувствовал. Он признался, что не был удивлен, ведь по материнской линии все его родственники умирали от инфарктов и инсультов.

Салтыков сказал, что решил следить за здоровьем, так как у него маленький сын, которого нужно воспитывать. Певцу пришлось ограничить потребление сахара и соли, но он не сумел отказаться от кофе.

Он добавил, что так и не начал принимать препараты, прописанные кардиологом, но внезапно открыл для себя безотказный метод снижения давления — секс, после котрого показатели всегда приходят в норму.

Врач в студии Елены Малышевой Герман Гандельман подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что больным гипертонией регулярный секс рекомендован.

Физическая близость, по словам эксперта, расширяет сосуды, нормализует сердечный ритм. Но врач предупредил, что в случае слишком высокого от этого метода лечения стоит отказаться.

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