Певец Виктор Салтыков рассказал в программе Елены Малышевой, как лечится сексом

Солист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб» узнал о своей гипертонии несколько лет назад. Никаких симптомов он не чувствовал. Он признался, что не был удивлен, ведь по материнской линии все его родственники умирали от инфарктов и инсультов.
Салтыков сказал, что решил следить за здоровьем, так как у него маленький сын, которого нужно воспитывать. Певцу пришлось ограничить потребление сахара и соли, но он не сумел отказаться от кофе.
Он добавил, что так и не начал принимать препараты, прописанные кардиологом, но внезапно открыл для себя безотказный метод снижения давления — секс, после котрого показатели всегда приходят в норму.
Врач в студии Елены Малышевой Герман Гандельман подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что больным гипертонией регулярный секс рекомендован.
Физическая близость, по словам эксперта, расширяет сосуды, нормализует сердечный ритм. Но врач предупредил, что в случае слишком высокого от этого метода лечения стоит отказаться.