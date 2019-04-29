Певица из Новосибирска записала смелый клип со стрип-танцовщицами

Жительница Новосибирска, 25-летняя Лиза Козенец снялась в клипе с титулованными участницами конкурсов красоты и девушками из стрип-студии, пишет ndn.info. Ролик разместили на YouTube.

По словам Лизы Козенец, которая сочинила и исполнила песню, тема трека совсем не связана с видео. Новосибирский видеограф Андрей Лобанов предложил ей снять клип, а певица уже «давно видела в голове картинку красивых девушек, танцующих на пилоне».

Это первый профессиональный клип целой песни, рассказала исполнительница.

Лиза Козенец с 2016 года начала писать песни с аранжировками и выкладывать в соцсети. Первую записанную в студии песню «Лети» она посвятила супругу.

Ранее девушки Plus Size из новосибирской танцевальной группы «Формат» записали видеоклип в чулках и коротких шортах.