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Певица Катя Лель пообещала обнародовать «бомбические» данные об инопланетянах

Российская певица Певица Катя Лель пообещала опубликовать «бомбические» данные, связанные с НЛО, сообщает Пятый канал.

НЛО
НЛО
СС0

«Совсем скоро я поделюсь совершенно новыми, невероятными новостями, которыми, наверное, я просто обезоружу всех», — предупредила артистка.

Певица давно рассказывает в СМИ и соцсетях о своих встречах с инопланетянами.

В частности, она показала подписчикам в Instagram видеозапись, где якобы запечатлен неопознанный летающий объект. Также артистка поделилась историей о своей первой встрече с инопланетянами. Девушка пила кофе с семьей в Нальчике и увидела за окном яркий свет, пишет ura.ru.

«После свечения за окном исчезли зубы без боли, без крови вот и все. В 16 лет. Я так думаю, им подошла моя ДНК», — рассказывала певица.

Между тем 20 июня, во время «прямой линии с Владимиром Путиным», президенту ведущие программы задали поступивший вопрос от россиянина: «Вы инопланетянин?»

«Нет… У меня есть доказательства… И свидетели — в лице моих близких, родных. Детей, в конце концов!», — ответил глава государства.

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