Певица Валерия рассказала о трех ДТП, в которые за одну неделю попал ее сын

По словам артистки, ее 21-летний сын Арсений Шульгин попал в аварию недалеко от Санкт-Петербурга. Валерия заявила, что платная скоростная трасса, по которой ехал Арсений, не была посыпана реагентами.
Она также рассказала, что ее сын не был пристегнут, а поэтому во время ДТП ударился головой и разбил губу. У девушки Арсения диагностировали двойной перелом руки.
Всего же за одну неделю Арсений Шульгин трижды попадал в ДТП.
Он сам выкладывал в сеть видео с места ДТП и прокомментировал ролик словами: «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».