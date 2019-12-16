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Певица Валерия рассказала о трех ДТП, в которые за одну неделю попал ее сын

Популярная певица Валерия рассказала о трех ДТП, в которые угодил за неделю ее сын, сообщает Lenta.ru со ссылкой на эфир программы «Ты не поверишь», который вышел на НТВ.

Валерия.
Валерия.
wikimedia.org

По словам артистки, ее 21-летний сын Арсений Шульгин попал в аварию недалеко от Санкт-Петербурга. Валерия заявила, что платная скоростная трасса, по которой ехал Арсений, не была посыпана реагентами.

Она также рассказала, что ее сын не был пристегнут, а поэтому во время ДТП ударился головой и разбил губу. У девушки Арсения диагностировали двойной перелом руки.

Всего же за одну неделю Арсений Шульгин трижды попадал в ДТП.

Он сам выкладывал в сеть видео с места ДТП и прокомментировал ролик словами: «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».

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