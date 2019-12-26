Певицу Пелагею заподозрили в расставании с мужем-хоккеистом

33-летняя Пелагея и 27-летний Иван Телегин удивили своих поклонников, удалив со страниц в соцсетях совместные фотографии. Это сразу вызвало слухи о том, что пара могла расстаться.

Пелагея вышла к гостям на свой день рождения в красивом платье.

В частности, инстаграм Ивана Телегина стал практически пустым: осталось лишь несколько снимков, большинство из которых — с дочерью. Снимков с женой не осталось.

Пелагея также почистила публикации: из микроблога певица удалила практически все снимки с Телегиным.

О том, что в семье певицы и спортсмена не все гладко, в сети заговорили несколько недель назад. Однако на днях Пелагея и Телегин провели вечер вместе и на фоне слухов о расставании поделились совместным снимком. Его разместил на своей странице хоккеист. Но теперь Иван удалил и его, что подогрело слухи о разводе пары.

Напомним, Пелагея официально стала женой Телегина в июне 2016 года. Через полгода у пары родилась дочь Таисия. Ради певицы спортсмен ушел из семьи, где у него подрастал маленький сын.