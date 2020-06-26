Пышногрудая внучка Боярского произвела фурор в сети сексуально-нежным образом

Фото произвело настоящий фурор среди подписчиков Екатерины в Instagram, которые оценили ее роскошную фигуру.
«В какой сказке обитают такие красавицы?», «Красивая», «Просто космос», «На загорелой коже белое одеяние смотрится ништяк», «Сногсшибательная», «Белое к лицу, и не только», «Ой какая красотка, белый цвет тебе идет», «Королева», «Эти формы, ух», — восхитились они в комментариях.
Напомним, Екатерина — дочь Сергея, сына Михаила Боярского. В ноябре 2019 года девушка появилась на престижном светском мероприятии — бале дебютанток Tatler. Девушка регулярно эпатирует публику своими откровенными нарядами.
Напомним, у Сергея Боярского есть также младшая дочь Александра, а Лиза Боярская воспитывает двух сыновей — Андрея и Григория. Кстати, Елизавета ведет себя в Сети куда более сдержано, не позволяя себе подобных фотографий, как племянница Екатерина.