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26 июня
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Пышногрудая внучка Боярского произвела фурор в сети сексуально-нежным образом

21-летняя внучка Михаила Боярского Екатерина продолжает эпатировать публику. Но на этом раз обошлось без дерзкого бикини. В новой порции фотографий девушка наоборот предстала очень нежной, но не лишенной сексуальности.

Екатерина Боярская
Екатерина Боярская
instagram.com

Фото произвело настоящий фурор среди подписчиков Екатерины в Instagram, которые оценили ее роскошную фигуру.

«В какой сказке обитают такие красавицы?», «Красивая», «Просто космос», «На загорелой коже белое одеяние смотрится ништяк», «Сногсшибательная», «Белое к лицу, и не только», «Ой какая красотка, белый цвет тебе идет», «Королева», «Эти формы, ух», — восхитились они в комментариях.

Напомним, Екатерина — дочь Сергея, сына Михаила Боярского. В ноябре 2019 года девушка появилась на престижном светском мероприятии — бале дебютанток Tatler. Девушка регулярно эпатирует публику своими откровенными нарядами.

Елизавета Боярская в роли &quot;Анны Карениной&quot;
Елизавета Боярская в роли «Анны Карениной»
kinopoisk.ru

Напомним, у Сергея Боярского есть также младшая дочь Александра, а Лиза Боярская воспитывает двух сыновей — Андрея и Григория. Кстати, Елизавета ведет себя в Сети куда более сдержано, не позволяя себе подобных фотографий, как племянница Екатерина.

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