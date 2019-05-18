Пышнотелая модель Анастасия Квитко оконфузилась со своим снимком в Instagram

Читатели полагают, что модель просто забыла отфотошопить часть своего тела в отражении зеркала. Там видно, что над коленом Анастасии висит «валик» жира.
Особенно комично это выглядит в сравнении с остальными тщательно отретушированными участками кожи, пишет WomanRambler.
Издание отмечает, что модель тщательно редактирует свою фигуру на каждом снимке перед тем, как выложить его в сеть. Но постоянно прокалывается на мелочах. Как-то раз она забыла отфотошопить тень, и поклонники напоминают ей об этом казусе до сих пор.
Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.
Сегодня «русская Кардашьян» участвует в съемках клипов и фотосессиях, работает в рекламе. Недавно она появилась в клипе знаменитого американского рэпера Pitbull. Сейчас девушка продолжает карьеру фотомодели в Лос-Анджелесе.