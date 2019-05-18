Пышнотелая модель Анастасия Квитко оконфузилась со своим снимком в Instagram

Модель Анастасия Квитко, которую называют «русской Кардашьян», опубликовала на своей странице Instagram новый снимок, на котором она стоит перед зеркалом. Внимательные подписчики тут же отметили, что вид девушки совсем не презентабельный.

Читатели полагают, что модель просто забыла отфотошопить часть своего тела в отражении зеркала. Там видно, что над коленом Анастасии висит «валик» жира.

Особенно комично это выглядит в сравнении с остальными тщательно отретушированными участками кожи, пишет WomanRambler.

Издание отмечает, что модель тщательно редактирует свою фигуру на каждом снимке перед тем, как выложить его в сеть. Но постоянно прокалывается на мелочах. Как-то раз она забыла отфотошопить тень, и поклонники напоминают ей об этом казусе до сих пор.

Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Сегодня «русская Кардашьян» участвует в съемках клипов и фотосессиях, работает в рекламе. Недавно она появилась в клипе знаменитого американского рэпера Pitbull. Сейчас девушка продолжает карьеру фотомодели в Лос-Анджелесе.