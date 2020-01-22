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22 января

«Пытаются замять правду». Программу Малахова сняли с эфира, рассказала ее участница

Эпизод шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» снят с эфира. Об этом в своем инстаграме заявила актриса и журналистка Яна Поплавская, сообщает «Рамблер». Она считает, что это сделано по указанию сверху — так как в передаче рассказана правда об исчезновении местного мальчика после вечеринки золотой молодежи.

Андрей Малахов (в центре).
Андрей Малахов (в центре).
Instagram/malakhov007

В передаче речь идет об исчезновении подростка Влада Бахова из Смоленской области. Он пропал после празднования дня рождения друга в лесу. Участвовали в вечеринки 12 друзей, в том числе дети высокопоставленных госслужащих.

«Это чудовищная история, которая потрясла меня до глубины души. Никто из друзей Влада не говорит правду, молчат их родители. Следствию препятствуют, запугивают участников поисков, говорит Яна Поплавская, участвовавшая в съемках.

И вот Поплавская заявила, что передачу успели посмотреть на Дальнем Востоке, а вот в Москве ее уже показывать не стали. Он считает, что программу сняли после давления местных (то есть смоленских) «царьков», которые «пытаются замять всеми силами правду о Владе Бахове».

«На этой программе я говорила о липкой и мерзкой лжи, которая охватила город, где жил Влад. Теперь и я обещаю — не остановлюсь, пока не накажут виновных», — пишет Поплавская.

Некоторые из ее подписчиков говорят, впрочем, что успели посмотреть эпизод — его будто бы показывали за Уралом. Другие утверждают, что нашли в интернете запись.

Дискуссия под этим постом довольно активная. Большинство недовольны. «Передачу Малахова сняли с эфира из- за объективной оценки происходящего», — написал один из подписчиков.

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