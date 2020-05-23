«Плохая девочка» Ковальчук в ответ на критику оголила свои ноги

Российская исполнительница Юлия Ковальчук (бывшая участница проекта «Блестящие») высказалась в ответ на нападки хейтеров, называющих ее «постаревшей девочкой».

Она опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своем отношении к возрасту. Только после 30 лет представительницы прекрасного пола могут почувствовать себя настоящими женщинами, мудрыми и рассудительными, считает Ковальчук.

«За плечами уже приличный жизненный опыт и копилочка женской мудрости, которая во много раз даёт фору более молоденьким девчонкам, но при этом невероятный авантюризм и свобода выбора, о которой можно только мечтать», — отметила артистка.

Ковальчук подчеркнула — она с удовольствием вспоминает свои 20 лет. Любит их «за максимализм, безрассудство и полетность». Однако время идет, и стареть тоже нужно уметь красиво, считает певица, пишет News.ru.

«Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую», — подытожила «блестяшка».

Ранее Юлия Ковульчук опубликовала на странице в Instagram свое фото в купальнике. Многочисленные пользователи восхитились красотой звезды. Они оставили немало комментариев: «Как девочка!», «Красотка», «Шикарная девушка».

Также Ковальчук исполняла песню «Укрощение» на передаче «Дом-2» и вызвала этим волну критики фанатов в социальных сетях.