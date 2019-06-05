Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Звезда телешоу Ванг призывает называть себя Томасом и пишет о себе в мужском роде: «У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса».

Синдром Морисса, или синдром нечувствительности к андрогенам (мужским половым гормонам), у генетических мужчин (с Y-хромосомой) проявляется в нарушении полового развития, разъясняет РИА Новости.