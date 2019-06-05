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Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Победительница 15-го сезона телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг написала в Instagram, что является генетическим мужчиной.

Телевизор.
Телевизор.
открытые источники (CC0)

Звезда телешоу Ванг призывает называть себя Томасом и пишет о себе в мужском роде: «У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса».

Синдром Морисса, или синдром нечувствительности к андрогенам (мужским половым гормонам), у генетических мужчин (с Y-хромосомой) проявляется в нарушении полового развития, разъясняет РИА Новости.

«Если у кого-то факт того, что я парень с нечувствительностью к андрогенам, не может уложиться в черепе, ради бога, мир большой!», — пишет Ванг в соцсети «ВКонтакте».

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