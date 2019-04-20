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Побочный эффект. Дана Борисова призналась в нимфомании

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что на три месяца превратилась в сексоголика. Так на нее повлияло лечение наркозависимости, считает девушка.

Дана Борисова призналась в нимфомании.
Дана Борисова призналась в нимфомании.
instagram.com/danaborisova_official

Во время лечения от зависимости у Даны Борисовой, по ее словам, проявился «побочный эффект». Тяга к мужчинам обострилась настолько, что на протяжении нескольких месяцев она сменила троих партнеров, пишет StarHit.

«Да, на три месяца буквально превратилась в сексоголика. Просто после реабилитации в феврале прошлого года очень хотелось романтики. Не скажу, что мужчин была прям куча за этот период, — всего три», — сказала телеведущая в интервью.

Сейчас сердце Борисовой свободно, но она ждет мая, потому что экстрасенс предсказал ей в конце весны новую любовь и серьезные отношения. «Понимаю, с моим прошлым и скандальным имиджем сложно кого-то найти», — заметила телезвезда.

42-летняя Дана Борисова проходила лечение от наркозависимости в реабилитационной клинике в Таиланде.

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