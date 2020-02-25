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25 февраля -7°C

Почему Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после 8 лет брака

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Знаменитости были вместе девять лет и пережили много сложных периодов. Однако сейчас они решили «вовремя остановить» свою историю любви, так как она должна остаться красивой.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
www.instagram.com/agataagata/

Павел Прилучный и Агата Муцениеце опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые картинки и рассказали о принятом решении. Первым был Прилучный: он попросил СМИ проявить понимание и поблагодарил всех поклонников, которые любили их пару с Муцениеце.

«Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому!» — написал актер.

Супруга актера тоже оставила несколько теплых слов:

«Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо, я благодарна за все! Мы — навечно связаны.»

Слухи о расставании пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ходили давно, сообщает «StarHit». В 2019 году появилась информация о том, что Прилучный избил жену. Также СМИ сообщали о романах актера.

У пары двое детей.

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