Почему певец Александр Розенбаум назвал российский шоу-бизнес цирком

«У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь ерунду. Это же цирк! И в этом цирке мы живем. Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга», — признался музыкант.