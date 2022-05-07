Почему певец Александр Розенбаум назвал российский шоу-бизнес цирком

«У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь ерунду. Это же цирк! И в этом цирке мы живем. Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга», — признался музыкант.
Также Розенбаум заявил, что многие артисты склонны к лицемерию и исключительно зарабатывают на поклонниках, а не «дарят искусство".
Ранее стало известно о списке артистов, которым запрещен въезд в Россию. Среди фигурантов оказалась популярная в России певица Светлана Лобода, ее коллеги по цеху Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, актриса Мила Савицкая, снявшаяся в фильме «Последний богатырь».
Всего в перечень вошел 31 человек.