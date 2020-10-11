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Похорошевшая от счастья Анастасия Волочкова показала попу жениха

44-летняя Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новым кадром с возлюбленным, личность и лицо которого она скрывает.

Анастасия Волочкова очень любит банное искусство.
Анастасия Волочкова очень любит банное искусство.
Instagram.

На романтичном снимке избранник обнимает балерину и стоит к камере спиной.

«Огонь любви», — подписала звезда сделанное у камина фото.

Комментарии к посту Анастасия предусмотрительно закрыла.

Со своим таинственным бойфрендом балерина уже запланировала свадьбу: по ее словам, торжество пройдет 20 октября. Ранее Волочкова и ее избранник отправились в свадебное путешествие. А предложение руки и сердца возлюбленный балерины сделал ей еще зимой.

Что известно о личной жизни экс-балерины

Ранее Анастасия была замужем за предпринимателем Игорем Вдовиным, у них есть общая дочь Ариадна.

Сейчас предприниматель сам готовится к свадьбе, и свою невесту он не прячет: ею стала молодая телеведущая Елена Николаева.

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