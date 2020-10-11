Похорошевшая от счастья Анастасия Волочкова показала попу жениха

На романтичном снимке избранник обнимает балерину и стоит к камере спиной.
«Огонь любви», — подписала звезда сделанное у камина фото.
Комментарии к посту Анастасия предусмотрительно закрыла.
Со своим таинственным бойфрендом балерина уже запланировала свадьбу: по ее словам, торжество пройдет 20 октября. Ранее Волочкова и ее избранник отправились в свадебное путешествие. А предложение руки и сердца возлюбленный балерины сделал ей еще зимой.
Что известно о личной жизни экс-балерины
Ранее Анастасия была замужем за предпринимателем Игорем Вдовиным, у них есть общая дочь Ариадна.
Сейчас предприниматель сам готовится к свадьбе, и свою невесту он не прячет: ею стала молодая телеведущая Елена Николаева.