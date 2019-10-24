«Похожа на мальчишку»: в сети обсуждают новый образ Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская поделилась в своем instagram-аккаунте фотографией в образе для спектакля «Три сестры». Поклонники заметили, как актриса похудела, и как при этом хорошо выглядит.

«Куколка, как куколка фарфоровая, нежная редкая красота» — пишут подписчики Боярской. «Ты похудела. И помолодела. И на мальчишку стала похожа» — так, словами из пьесы «Три сестры», прокомментировала имидж Елизаветы звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская.

Другие комментаторы отметили, что Елизавета действительно, похудела и выглядит замечательно. «Вы выглядите моложе, чем лет 10 назад. И не поверишь, что мама двоих детей!» — восхищаются поклонники.

В подписи к фото актриса рассказала о том, что очень рада вновь вернуться к образу Ирины в «Трёх сёстрах».

Года полтора не играла Ирину в «Трёх сёстрах», сегодня вот снова. Очень интересно возвращаться к прежним ролям с новым опытом, человеческим, женским, профессиональным. Едем дальше.

Напомним, в августе в сети также произвело фурор пляжное фото 20-летней внучки Михаила Боярского.