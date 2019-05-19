Поклонники не узнали похудевшую Машу Распутину

Поклонники заметили, что скулы Распутиной стали более выраженными, а в новом образе она стала похожей на юную девушку, только выпускающуюся со школы, пишет wday.ru.
Некоторые отметили, что такому результату певица обязана не только похудению, но и хирургическим вмешательствам.
«Очень красивая. Только немного несовременная», — написал один из комметаторов под фото.
Ранее Распутина призналась, что соблюдает пост. Кроме того, она не ест мяса: питается только морепродуктами, а также старается избегать мучного.