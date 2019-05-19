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Поклонники не узнали похудевшую Машу Распутину

55-летняя певица Маша Распутина выложила в Instagram новое фото, на котором поклонники не признали своего кумира. Как заметили подписчики, на лице звезды разгладились морщины.

Маша Распутина.
Маша Распутина.
instagram.com/masharasputina_official

Поклонники заметили, что скулы Распутиной стали более выраженными, а в новом образе она стала похожей на юную девушку, только выпускающуюся со школы, пишет wday.ru.

Некоторые отметили, что такому результату певица обязана не только похудению, но и хирургическим вмешательствам.

«Очень красивая. Только немного несовременная», — написал один из комметаторов под фото.

Ранее Распутина призналась, что соблюдает пост. Кроме того, она не ест мяса: питается только морепродуктами, а также старается избегать мучного.

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