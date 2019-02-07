Поклонники рыдали от нежного фото Пелагеи с мужем

Хоккеист Иван Телегин — супруг певицы Пелагеи — опубликовал совместное фото с женой. Комментаторы поблагодарили спортсмена за то, что он поделился таким личным кадром, многих фото тронуло до глубины души: «Хочется прям разрыдаться от счастья, видя Полину улыбку», «Вас любит самая классная женщина России! Это запредельно! Берегите свое счастье!», «Почему я плачу, когда на смотрю на это?», «Так выглядит счастье», «Смотреть на вас одно удовольствие, такие милые», «Бесконечно можно смотреть на вас».

Надо отметить, что негативных комментариев в адрес Пелагеи в сети практически нет. Так, недавно певица приняла участие в съемках для интернет-трансляции. На площадке она появилась в нежно-розовом миди-платье. И не получила к публикации ни одного негативного комментария. Комментаторы в шутку решили певицу «оштрафовать за неотразимость».

Пелагея официально стала женой Телегина в июне 2016 года, у пары родилась дочь Таисия. Ради певицы спортсмен ушел из семьи, где у него подрастал маленький сын, пишет mail.ru.

В июле 2018 года Пелагея выступала на Шукшинском фестивале в Сростках Алтайского края. Зрители были в восторге.