Поклонники Волочковой пришли в ужас от худобы скандальной балерины

Но ее поклонники отнюдь не радуются изможденной худобе «королевы сумасшедших шпагатов».

«Сушеная рыбка. Перебор», «Вам хотелось похудеть, видимо, хочется перемен во всем. Но, на мой взгляд, не нужно больше уменьшать вес, потому что будет не стройность, а худоба. А это уже некрасиво», «Кожа плохо выглядит, кушать надо рыбу жирную, там омега», — пишут комментаторы.

Волочкова спровоцировала подписчиков постом о еде. Точнее, фото из супермаркета, где в корзине уместился рацион балерины — салат, перец, капуста, грибы, молочные продукты.

Многие предположили, что если Волочкова это ест каждый день, то совсем скоро и ноги еле волочить будет. А о шпагатах напрочь забудет.

Ранее 43-летняя Анастасия Волочкова резко ответила пользователям соцсетей на критику своих фотографий в эфире «Русского Радио». Балерина отметила, что она просто отвечает на запросы аудитории. По ее словам, фотографии со шпагатами вызывают больше ажиотажа, чем фото с детьми. «Это вы тиражируете», — заявила Волочкова.