Поклонники восхитились стильным образом жены президента Украины и сравнили ее с Меланьей Трамп

В Сети активно обсуждают стильный и немного провокационный образ супруга президента Украины Елены Зеленской. Она пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Жены глав государств, прибывших в США на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, традиционно собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Для обеда Елена Зеленская выбрала брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета.

Фотография, которую разместила Елена Зеленская в Instagram собрала множество положительных отзывов. Многие отметили чувство стиля супруги украинского президента, а также ее естественную красоту и то, как ей идет голубой цвет, пишут «Известия».

Некоторые из пользователей даже сравнили ее с первой леди США Меланьей Трамп. Мнения на тот счет, кто из них привлекательнее, разделились. Кроме того, один из пользователей сравнил Зеленскую с американской актрисой Сарой Мишель Геллар.