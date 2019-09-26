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26 сентября
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Поклонники восхитились стильным образом жены президента Украины и сравнили ее с Меланьей Трамп

В Сети активно обсуждают стильный и немного провокационный образ супруга президента Украины Елены Зеленской. Она пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский
facebook.com/ze2019official

Жены глав государств, прибывших в США на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, традиционно собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Для обеда Елена Зеленская выбрала брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета.

Фотография, которую разместила Елена Зеленская в Instagram собрала множество положительных отзывов. Многие отметили чувство стиля супруги украинского президента, а также ее естественную красоту и то, как ей идет голубой цвет, пишут «Известия».

Некоторые из пользователей даже сравнили ее с первой леди США Меланьей Трамп. Мнения на тот счет, кто из них привлекательнее, разделились. Кроме того, один из пользователей сравнил Зеленскую с американской актрисой Сарой Мишель Геллар.

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