Поклонники восхитились стильным образом жены президента Украины и сравнили ее с Меланьей Трамп

Жены глав государств, прибывших в США на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, традиционно собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Для обеда Елена Зеленская выбрала брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета.
Фотография, которую разместила Елена Зеленская в Instagram собрала множество положительных отзывов. Многие отметили чувство стиля супруги украинского президента, а также ее естественную красоту и то, как ей идет голубой цвет, пишут «Известия».
Некоторые из пользователей даже сравнили ее с первой леди США Меланьей Трамп. Мнения на тот счет, кто из них привлекательнее, разделились. Кроме того, один из пользователей сравнил Зеленскую с американской актрисой Сарой Мишель Геллар.