Полина Гагарина поразила зрителей «Вечернего Урганта» костюмом ихтиандра

Полина Гагарина опубликовала фото в сексуальном серебристом костюме у себя в Instagram накануне съемок программы «Вечерний Ургант»

«Вас сегодня ждет жаркий вечер со мной. Мы смеялись так, как никогда! И новая песня #Смотри. Костюм, который сразил всех наповал от @alinagerman», — написала певица.