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Полина Гагарина поразила зрителей «Вечернего Урганта» костюмом ихтиандра

Полина Гагарина опубликовала фото в сексуальном серебристом костюме у себя в Instagram накануне съемок программы «Вечерний Ургант»

Полина Гагарина в отпуске.
Полина Гагарина в отпуске.
instagram.com/gagara1987

«Вас сегодня ждет жаркий вечер со мной. Мы смеялись так, как никогда! И новая песня #Смотри. Костюм, который сразил всех наповал от @alinagerman», — написала певица.

Полина Гагарина.
Полина Гагарина.
www.instagram.com.
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