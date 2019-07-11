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11 июля 17°C

«Поля, перебор»: фанаты испугались внешнего вида Гагариной

Певица Полина Гагарина обеспокоила поклонников своим внешним видом. Звезда публикует в Instagram фото с отдыха в Греции. Фанаты ужаснулись худобе девушки, пишет «Пятый канал».

Полина Гагарина в отпуске.
Полина Гагарина в отпуске.
instagram.com/gagara1987

Недавно певица опубликовала снимок из бассейна, на котором она запечатлена в бикини. «Теперь я смешиваю купальники, верх от одного, низ от другого. Кажется, что их еще больше, хотя куда уж больше», — подписала фото Гагарина.

Фанаты не на шутку взволновались:

«Худая ужас. И грудей не стало»

«Полина, покушай!»

«Такая худенькая»

«Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости. Просто доска»

«Какая тут зависть?! Дефицит веса налицо, Полина! Остановитесь! Не худейте больше! Любой доктор вам скажет»

«Поля, перебор»

Пост набрал более 155 тысяч лайков. Большая часть поклонников все же бросилась защищать звезду.

«Где худая? Спортивное, подтянутое тело», «Фигура — класс!», «Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует», — написали фанаты.

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