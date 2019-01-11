Полюбить пилотессу: названа причина, по которой разводится самый богатый мужчина в мире

По данным Page Six, 49-летняя телеведущая — соседка Безоса. Лорен замужем за голливудским агентом Патриком Уайтселлом. Они воспитывают троих детей, старший — от прежнего брака Лорен. Вместе супруги уже не живут, но официально не разведены. Их дом в Сиэтле находится по соседству с домом Безосов, сообщает «КП».

7 января миллиардера заметили с пассией сначала на вручении премии «Золотой глобус», а затем на вечеринке Amazon. Чтобы опередить публикацию слухов и фото, сделанных очевидцами, Безос бъявил о грядущем разводе.

Безос расстался с женой осенью прошлого года вскоре после празднования 25-летия свадьбы. Уже в октябре его видели с Санчес.

Пилотесса

Семьи Безоса и Санчес живут в Сиэтле и знакомы не один год. Бывшая телеведущая сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin: она пилотировала вертолет, с которого велась съемка, пишет bfm.ru.

Самый богатый

Джефф Безос занимает первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Телеканал CNN назвал его богатейшим человеком в истории.

Миллиардерша

По данным Bloomberg, в результате развода бывшая жена миллиардера может получить 69 млрд долларов, став самой богатой женщиной в мире.

Громкие разводы

Совладелец компании Capital Group Владислав Доронин и Екатерина Доронина (2009 год). Брак Екатерины и Владислава Дорониных продлился 21 год. В результате развода Екатерина получила компенсацию в размере 10 млн долларов. Вскоре после развода СМИ начали активно писать о скорой свадьбе Доронина с супермоделью Наоми Кэмпбелл, однако этот брак так и не состоялся, пишет bfm.ru.

Владелец сети казино Стив Винн и Элейн Винн (2010 год), два видных игрока в игорном бизнесе Америки, дважды играли свадьбу и дважды расставались — последний развод состоялся в 2010 году. По итогам бракоразводного процесса Элейн получила компенсацию в размере 750 млн долларов и сохранила свое место в совете директоров Wynn Resort.

Соучредитель Google и наш соотечественник Сергей Брин в 2013 году развелся с Анной Войжитски, с которой состоял в браке с 2007 года. По слухам, причиной разрыва стал роман Сергея с молодой сотрудницей компании, которая отвечала за маркетинг перспективного направления деятельности компании Google Glass.

В 2014 году состоялся развод владельца компании Continental Resources Гарольда Хэма и его супруги Сью Энн. Пара поженилась в 1998 году и пыталась расстаться в 1999 и 2005 годах. Миллиардер не хотел делиться акциями с бывшей женой, объясняя успехи компании не семейным достижением, а повышением цен на нефть, однако в результате развода Сью Энн получила 1 млрд долларов, два дома в Оклахоме и ранчо в Калифорнии.