Пользователи критикуют 65-летнюю Любовь Успенскую за нелепые наряды и фото в стиле «ню»

Королева шансона Любовь Успенская опубликовала в личном микроблоге фотографию нового стильного наряда. Во всяком случае, так певице искренне казалось, пока под постом не появились комментарии.

Большинство комментаторов не оценили новый образ исполнительницы.

«Если честно, похоже на узбекский халат, и бабушка шапку связала, чтоб голова не мерзла!», «Чудовищно!», «Дико и нелепо!», «В таком наряде нужно в деревню ехать, коров доить!», «Ну хотя бы одета, и то хорошо!» — негодуют пользователи Сети.

Очевидно, последний комментарий касается другой фотографии, которая недавно появилась на страничке звезды. На ней она позирует лежа топлес на пляже.