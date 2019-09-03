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4 сентября
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Пользователи критикуют 65-летнюю Любовь Успенскую за нелепые наряды и фото в стиле «ню»

Королева шансона Любовь Успенская опубликовала в личном микроблоге фотографию нового стильного наряда. Во всяком случае, так певице искренне казалось, пока под постом не появились комментарии.

Любовь Успенская.
Любовь Успенская.
instagram.com/uspenskayalubov_official

Большинство комментаторов не оценили новый образ исполнительницы.

«Если честно, похоже на узбекский халат, и бабушка шапку связала, чтоб голова не мерзла!», «Чудовищно!», «Дико и нелепо!», «В таком наряде нужно в деревню ехать, коров доить!», «Ну хотя бы одета, и то хорошо!» — негодуют пользователи Сети.

Очевидно, последний комментарий касается другой фотографии, которая недавно появилась на страничке звезды. На ней она позирует лежа топлес на пляже.

«Да, я помню, как я давала совет не загорать, но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо прячу. Берегу. Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла», — подписала откровенный снимок Успенская.

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