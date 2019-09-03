Пользователи критикуют 65-летнюю Любовь Успенскую за нелепые наряды и фото в стиле «ню»

Большинство комментаторов не оценили новый образ исполнительницы.
«Если честно, похоже на узбекский халат, и бабушка шапку связала, чтоб голова не мерзла!», «Чудовищно!», «Дико и нелепо!», «В таком наряде нужно в деревню ехать, коров доить!», «Ну хотя бы одета, и то хорошо!» — негодуют пользователи Сети.
Очевидно, последний комментарий касается другой фотографии, которая недавно появилась на страничке звезды. На ней она позирует лежа топлес на пляже.
«Да, я помню, как я давала совет не загорать, но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо прячу. Берегу. Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла», — подписала откровенный снимок Успенская.