«Помню эти ночи»: известный шоумен рассказал об алкоголе и изменах Агутина

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал, как в юные годы он отдыхал вместе с музыкантом Леонидом Агутиным. Своими воспоминаниями он поделился в рамках шоу «Каково» на YouTube.

«Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были шлюхи 70+. Варум, прости! Помню эти дни и ночи. Денег не было, но я знал, что Леня будет музыкантом номер один», — поделился воспоминаниями журналист.

Не в первый раз в Сети появляются слухи об изменах Агутина. В 2011 году СМИ публиковали фотографии и видеозапись, на которых видно, что Агутин страстно целуется с темноволосой красоткой на фестивале «Новая волна».

Музыканта не остановило то, что в поездке с ним была его супруга, которая в этот вечер чуть раньше отправилась в отель.

Анжелика Варум тогда хотела подать на развод, но в результате решение так и не было принято — пара до сих пор вместе, сообщает «Рамблер».