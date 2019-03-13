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Попавшую в реанимацию Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

У госпитализированной певицы Юлии Началовой резко поднялся уровень сахара в крови. Из-за этого артистка попала в реанимацию, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Lenta.ru. Кроме этого у нее есть и другие серьезные заболевания.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
www.instagram.com/julianachalova

Менеджер певицы Виталий Белов заявил, что не будет давать комментариев о ее состоянии:

Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет, потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию.

На странице Юлии Началовой в Instagram опубликован пост, в котором сказано, что артистка проходит «общее обследование организма» в одной из московских клиник. Также в пресс-службе уточнили, что Началова «стерла ногу» из-за больших физических нагрузок и хождения на каблуках, в связи с чем ей потребовалось лечение.

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