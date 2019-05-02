Популярная блогерша стала жертвой травли из-за фото с Кавказа

Девушка-блогер из Тюмени Кристина Шелест опубликовала в Instagram фото из очередного путешествия, но подписчики их не оценили. На девушку посыпались оскорбления из-за якобы слишком откровенных фото на фоне достопримечательностей Северной Осетии, пишет Life.ru.

У Кристины Шелест около миллиона подписчиков, с которыми она хвастается снимками из путешествий, а также нередко выкладывает фото в обтягивающих нарядах.

На некоторые такие фото обратил внимание один из кавказских пабликов и разместил их на своей странице. Девушка позирует в бежевых толстовке и шортах до колена. На другом — она повернулась к камере спиной, стоя на фоне древних башен.

«Сегодня в директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча „комплиментов“, какая я Ш и ***. И всё потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото», — говорит девушка.

По ее словам, отношение к Осетии это не испортило, потому что в реальной жизни с травлей там она не сталкивалась.