Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 мая 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Популярная блогерша стала жертвой травли из-за фото с Кавказа

Девушка-блогер из Тюмени Кристина Шелест опубликовала в Instagram фото из очередного путешествия, но подписчики их не оценили. На девушку посыпались оскорбления из-за якобы слишком откровенных фото на фоне достопримечательностей Северной Осетии, пишет Life.ru.

Блогер из Тюмени Кристина Шелест.
Блогер из Тюмени Кристина Шелест.
instagram.com/oiiikrisiiio

У Кристины Шелест около миллиона подписчиков, с которыми она хвастается снимками из путешествий, а также нередко выкладывает фото в обтягивающих нарядах.

На некоторые такие фото обратил внимание один из кавказских пабликов и разместил их на своей странице. Девушка позирует в бежевых толстовке и шортах до колена. На другом — она повернулась к камере спиной, стоя на фоне древних башен.

«Сегодня в директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча „комплиментов“, какая я Ш и ***. И всё потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото», — говорит девушка.

По ее словам, отношение к Осетии это не испортило, потому что в реальной жизни с травлей там она не сталкивалась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость