Популярная телеведущая выступит экспертом по горячей теме: лишат ли гаджеты людей секса

Тема, если судить по открытию борделя в Москва-Сити, где можно воспользоваться услугами секс-кукол или модели будущего, показанной в сериале «Мир Дикого Запада», очень горячая и на протяжении последних трех лет волнует всех.

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Причиной всеобщего интереса к проблеме является, во-первых, прорыв в робототехнике и технологиях искусственного интеллекта… и секс-индустрии, считает Тина. Ведь на рынке появились куклы за $20 тыс., которые уже узнают голос человека, поддерживают правильную температуру тела и начинают запоминать предпочтения владельца. ⠀

Тина Канделаки,

телеведущая , продюсер:

Во-вторых, «Мир Дикого Запада» — это прообраз реальности, о которой раньше человек не мог и мечтать. Реальности, в которой человек может быть свободным от ограничений, принятых в обществе, и вести себя так, как ему заблагорассудится в ту или иную минуту: любить, если любится, ненавидеть и убивать, если убивается. Рано или поздно технологии начнут влиять на человеческую природу и в этой сфере.