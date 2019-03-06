Популярная телеведущая выступит экспертом по горячей теме: лишат ли гаджеты людей секса

Тина Канделаки,
телеведущая, продюсер:
Тема, если судить по открытию борделя в Москва-Сити, где можно воспользоваться услугами секс-кукол или модели будущего, показанной в сериале «Мир Дикого Запада», очень горячая и на протяжении последних трех лет волнует всех.
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Причиной всеобщего интереса к проблеме является, во-первых, прорыв в робототехнике и технологиях искусственного интеллекта… и секс-индустрии, считает Тина. Ведь на рынке появились куклы за $20 тыс., которые уже узнают голос человека, поддерживают правильную температуру тела и начинают запоминать предпочтения владельца. ⠀
Тина Канделаки,
телеведущая, продюсер:
Во-вторых, «Мир Дикого Запада» — это прообраз реальности, о которой раньше человек не мог и мечтать. Реальности, в которой человек может быть свободным от ограничений, принятых в обществе, и вести себя так, как ему заблагорассудится в ту или иную минуту: любить, если любится, ненавидеть и убивать, если убивается. Рано или поздно технологии начнут влиять на человеческую природу и в этой сфере.
Статьи, которые прочитала Тина по этой теме, сводятся к одному — к контролю. Но будет ли такая секс-индустрия будет держать в узде человеческие комплексы и наклонности?
Тина Канделаки,
телеведущая, продюсер:
Лично я не верю, что человек, который будет насиловать кукол, перестанет насиловать людей. Развитие этой индустрии никто не сможет остановить, но рассчитывать, что она решит проблемы девиаций, которые становятся причиной самоубийств и преступлений на сексуальной почве, я не стану. Сегодня здесь присутствуют и скептики, и оптимисты, так что посмотрим, чем закончится разговор.