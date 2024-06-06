Портрет Пушкина кисти Моне. Altapress.ru провел простой эксперимент, посвященный дню рождения великого поэта

6 июня исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его образ был запечатлен на картинах многих художников. Altapress.ru решил узнать, как портрет поэта нарисовали бы Дали, Пикассо и Веласкекс. Но на троих мы не смогли остановиться.

Для проверки чистоты эксперимента мы взяли два самых знаменитых пушкинских портрета, написанные Василием Тропининым и Орестом Кипренским еще при жизни Александра Сергеевича, и параллельно предложили нейросети повторить их работы.

Александр Пушкин, портрет Василия Тропинина. Нейросеть Александр Пушкин «глазами» нейросети. Василий Тропинин. Нейросеть Александр Пушкин, портрет Ореста Кипренского. Нейросеть Александр Пушкин «глазами» нейросети. Орест Кипренский. Нейросеть

Результаты говорят сами за себя. Поэтому, рассматривая «генераторные» работы. Не забывайте знаменитые пушкинские строки:

Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!

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