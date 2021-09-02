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Портрет Шуфутинского настроил барнаульцев на переворачивание календаря

День, когда горят костры рябин, наступит уже завтра. В преддверии 3 сентября барнаульский художник Никола Питерский пополнил свою экспозицию в сквере на ул. Ускова портретом Михаила Шуфутинского.

Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
www.instagram.com/mikhail.shufutinsky

«Если долго смотреть на портрет можно услышать шелест листьев и „листьев“ с календаря», — пишет художник в своем Instagram.

«Крутейшая композиция, мощная! Ну, а исполнение художника — как всегда шедеврально!», «Перспективно думающий художник и картина к нужной дате готова! Портрет великолепен!» — отзываются подписчики.

Никуда из сквера не делись и ранее выставленные работы автора. Посмотреть их можно в любое время и абсолютно бесплатно.

3 сентября

Нетленка Шуфутинского «3 сентября» уже давно стала отечественным мемом и ежегодно в эту дату рунет заполняется шутками и цитатами песни.

«Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз», — писал Игорь Николаев в Instagram.

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