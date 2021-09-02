Портрет Шуфутинского настроил барнаульцев на переворачивание календаря

День, когда горят костры рябин, наступит уже завтра. В преддверии 3 сентября барнаульский художник Никола Питерский пополнил свою экспозицию в сквере на ул. Ускова портретом Михаила Шуфутинского.

«Если долго смотреть на портрет можно услышать шелест листьев и „листьев“ с календаря», — пишет художник в своем Instagram.

«Крутейшая композиция, мощная! Ну, а исполнение художника — как всегда шедеврально!», «Перспективно думающий художник и картина к нужной дате готова! Портрет великолепен!» — отзываются подписчики.

Никуда из сквера не делись и ранее выставленные работы автора. Посмотреть их можно в любое время и абсолютно бесплатно.

3 сентября

Нетленка Шуфутинского «3 сентября» уже давно стала отечественным мемом и ежегодно в эту дату рунет заполняется шутками и цитатами песни.