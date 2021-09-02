Портрет Шуфутинского настроил барнаульцев на переворачивание календаря

«Если долго смотреть на портрет можно услышать шелест листьев и „листьев“ с календаря», — пишет художник в своем Instagram.
«Крутейшая композиция, мощная! Ну, а исполнение художника — как всегда шедеврально!», «Перспективно думающий художник и картина к нужной дате готова! Портрет великолепен!» — отзываются подписчики.
Никуда из сквера не делись и ранее выставленные работы автора. Посмотреть их можно в любое время и абсолютно бесплатно.
3 сентября
Нетленка Шуфутинского «3 сентября» уже давно стала отечественным мемом и ежегодно в эту дату рунет заполняется шутками и цитатами песни.
«Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз», — писал Игорь Николаев в Instagram.