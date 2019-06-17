Пошедшего на поправку Бари Алибасова вывезли «в секретное место»

Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в «секретное место».

«Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца», — сказал Алибасов-младший.