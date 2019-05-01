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После скандала на шоу «Голос» Алсу едет на Евровидение

Российская певица Алсу появится в эфире «Евровидения-2019». Она не будет выступать на сцене, но сыграют важную роль в этом конкурсе, сообщает сетевое издание super.ru

Алсу в программе "Вечерний Ургант".
Алсу в программе "Вечерний Ургант".
Скриншот.

По информации издания, на Евровидении Алсу доверили объявить баллы, которые члены жюри в России отдадут участникам конкурса. Это произойдет в эфире телеканала «Россия», который в 2019 году и будет вести трансляцию.

Евровидение пройдет пройдет с 10 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев. Ранее артист рассказал, что песню для выступления написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Отметим, ранее дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы «Голос.Дети», набрав около 56% голосов. За юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек. Такие результаты вызвали широкий общественный резонанс. Выяснилось, что многие зрители считали более достойными других конкурсантов.

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