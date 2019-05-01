После скандала на шоу «Голос» Алсу едет на Евровидение

По информации издания, на Евровидении Алсу доверили объявить баллы, которые члены жюри в России отдадут участникам конкурса. Это произойдет в эфире телеканала «Россия», который в 2019 году и будет вести трансляцию.
Евровидение пройдет пройдет с 10 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев. Ранее артист рассказал, что песню для выступления написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Отметим, ранее дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы «Голос.Дети», набрав около 56% голосов. За юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек. Такие результаты вызвали широкий общественный резонанс. Выяснилось, что многие зрители считали более достойными других конкурсантов.